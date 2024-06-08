新品、未使用シングルサイズ【商品情報】(検索した内容です)折りたたんでも軽くて運びやすい！薄い波型構造で抜群の通気性！折りたたんでセットすれば、ふとんが干せます！プラスチック製だから衛生的でカビ、虫がわきません。安心、安全の国内産。敷布団が湿る冬にも、蒸し暑い夏にはクーラーを切って節電対策に。ジメジメ解消で梅雨も快適！■サイズ：約幅100×長さ201×高さ3cm■収納サイズ：約幅100×長さ33×高さ18cm■材質：ポリプロピレン■重量：約4870g■耐熱温度：120度■静止耐荷重：約150kg■カラー：アイボリー■原産国：日本※ＷＥＢ上のため、実物と画像とで色など、多少違う点がございますのでご理解ください。【購入時期】1年ほど前にニトリのネットで購入し未使用、未開封のまま使用しなくなったので出品購入時のダンボールのまま配送させていただきますダンボール側面に数カ所ダンボールが破損してるところがあります中に個人情報記載の購入時の納品書が入っている可能性がある為、1度開けさせていただきますご理解頂ける方のみご購入お願いしますサイズ···シングル構造···折り畳み型



すのこベッド エアスリーブ(アイボリー)



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