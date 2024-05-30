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カウチソファ　⭐︎月末まで限定　グレー×アイボリー　３人掛け　定価20万以上
商品番号 B75258853320
商品名

カウチソファ　⭐︎月末まで限定　グレー×アイボリー　３人掛け　定価20万以上
ブランド名 ナカヤマカグ
特別価格 税込 41,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年末引越し時に購入しました。ほとんど使用しておらず綺麗な状態です。定価20万程でした。クッションも２つセットでお付けします。お気軽にコメント下さい。テイスト···エレガント、シンプル・ベーシック、モダンカラー···グレー
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