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- カウチソファ ⭐︎月末まで限定 グレー×アイボリー ３人掛け 定価20万以上
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商品詳細
昨年末引越し時に購入しました。ほとんど使用しておらず綺麗な状態です。定価20万程でした。クッションも２つセットでお付けします。お気軽にコメント下さい。テイスト···エレガント、シンプル・ベーシック、モダンカラー···グレー
http://narcologia.ru/goods/plaque823707.html
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