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カリモク60 Kチェア 神戸タータン
商品番号 M34864964674
商品名

カリモク60 Kチェア 神戸タータン
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 22,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カリモク60Kチェア1シーター神戸タータンご当地Kチェア第一弾「神戸タータン」神戸開港150周年を記念して作られたチェック柄「神戸タータン」をまとったKチェアです。2022年8月に、新品購入しました。購入先はグリニッチです。価格は90,090円でした。家具入替のために出品します。大切にしてきましたが、頻繁(平日30分程、休日2時間程)に使用していたので、背面のヘタリ等、使用感があると思います。中古品であることにご理解頂ける方がおりましたら、ぜひご購入下さい。たのメル便にて発送致します。サイズ幅:約64㎝奥行:約70㎝高さ:約70㎝床から座面(座る部分)までの高さ:約37㎝素材等ウッドタイプ：ブナカラー：ピュアビーチfabric:神戸タータン
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