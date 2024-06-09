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商品詳細
カリモク60Kチェア1シーター神戸タータンご当地Kチェア第一弾「神戸タータン」神戸開港150周年を記念して作られたチェック柄「神戸タータン」をまとったKチェアです。2022年8月に、新品購入しました。購入先はグリニッチです。価格は90,090円でした。家具入替のために出品します。大切にしてきましたが、頻繁(平日30分程、休日2時間程)に使用していたので、背面のヘタリ等、使用感があると思います。中古品であることにご理解頂ける方がおりましたら、ぜひご購入下さい。たのメル便にて発送致します。サイズ幅:約64㎝奥行:約70㎝高さ:約70㎝床から座面(座る部分)までの高さ:約37㎝素材等ウッドタイプ：ブナカラー：ピュアビーチfabric:神戸タータン
http://narcologia.ru/goods/parenthesis944144.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford242273.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion347978.html
Kチェア 1シーター 神戸タータン【数量限定商品】
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【60台限定】カリモク60【正規販売店】 Kチェア 2シーター 神戸タータン | 北欧家具 北欧インテリア通販サイト greeniche (グリニッチ)
カリモク60 Kチェア2シーター神戸タータン（ピュアビーチ色塗装）
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カリモク60 Kチェア2シーター神戸タータン（ピュアビーチ色塗装）
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K Chair 60th Anniversary｜カリモク60
神戸タータン | インテリアショップvanilla
カリモク60 Kチェア 神戸タータン 素晴らしい価格 www.geyrerhof.com
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