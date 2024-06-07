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MINI PUUF 2個セット
商品番号 D42325958330
商品名

MINI PUUF 2個セット
ブランド名 イデー
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

憧れてこちらで最近購入しましたが、使用しないため、お譲りしたいと考えております。ペット、タバコいません！お値下げ、バラ売り場はご容赦ください！①MINIPUUFMELANGESepiabrownミニプーフセピアブラウン元持ち主さまの購入時期　2020年10月ごろ目立った傷汚れなしカバーは比較的綺麗な状態です。②MINIPUUFWhite×BlackMIXミニプーフホワイト×ブラックミックス元持ち主さまの購入時期　2019年7月ごろカバーを取った本体部分は湿気によるシミが多くありますカバーは比較的綺麗な状態です。
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