MINI PUUF 2個セット

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商品詳細
憧れてこちらで最近購入しましたが、使用しないため、お譲りしたいと考えております。ペット、タバコいません！お値下げ、バラ売り場はご容赦ください！①MINIPUUFMELANGESepiabrownミニプーフセピアブラウン元持ち主さまの購入時期 2020年10月ごろ目立った傷汚れなしカバーは比較的綺麗な状態です。②MINIPUUFWhite×BlackMIXミニプーフホワイト×ブラックミックス元持ち主さまの購入時期 2019年7月ごろカバーを取った本体部分は湿気によるシミが多くありますカバーは比較的綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/slide36887.html
http://narcologia.ru/goods/enquire958889.html
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