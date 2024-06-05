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アイアンフレーム　ソファ
商品番号 Y26624527010
商品名

アイアンフレーム　ソファ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 11,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）割と綺麗な状態だと思います。
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