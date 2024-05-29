昭和西川 羽毛肌掛けふとん・ダウンケット 2枚セット

ご覧頂きありがとうございます昭和西川羽毛肌掛けふとん・ダウンケット2枚セット購入時期：2023/09羽毛肌掛けふとん（ダウンケット）は、薄手の軽量羽毛布団です。吸湿発散性に富んでおり、ムレ感が少なく、春～秋にかけて掛けふとんとしてご利用いただくのに最適です。冬も温度調整用のインナーケットとしてご利用いただけます。年間通してお使いいただけるので、1枚持っているととても便利！サイズシングルロング：150×210cm 詰め物重量：約0.3kg組成側地：ポリエステル85％ 綿15％詰めもの：ダックダウン90％ フェザー10％ダウンパワー370ダウンパワーキルトシングルロング・セミダブルロング：5×6マスキルト生産国日本製よろしくお願いいたし



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