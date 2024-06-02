無印良品　ベッドフレーム・ダブル・ウォールナット材

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帰省中の為、出荷は9月6日となります。ご了承くださいませ。ベッドフレーム・ダブル・ウォールナット材幅１４７×奥行２０２×高さ５．５ｃｍ2020年8月に公式ネットストアにて購入。遠方への引越しでベッド買い替えの為、出品いたします。一人暮らし、喫煙者、ペットはおりません。傷等は通常使用程度はございますので、ご理解の程お願い申し上げます。下記の脚もそのままお付けいたします。木製脚・１０ｃｍ／ブラウン（Ｍ８）４本組・ブラウンサイズ···ダブルキャスター···キャスター無し