Dafeel安眠枕蝶枕 無重力頭を乗せると浮いている感覚ジェル枕体圧分散冷感枕

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Dafeel枕安眠枕蝶枕無重力まくら頭を乗せると浮いている様な感覚ジェル枕体圧分散冷感枕TPE素材柔らかい水枕みたいハニカム構造頚椎優しく支える丸洗える通気性OK高め枕好きな方向け柔らかい枕好きな方向け62*31*11/12cm約4.1KG白い枕カバー付き紫色の枕本体【柔らかく水枕の様な浮遊感】Dafeel安眠枕は医療機器や航空機器に広く使われているTPE素材を採用されています。自身の柔軟性に加え、独特の三角格子構造により、頭がすっぽりと包まれます。11ｃｍの厚みはあるが寝てみると沈み込み、樹脂繊維枕のようにシャラシャラと音がすることもなく、ふにゃふにゃして寝心地が良いです。【頚、肩、頭への負担がなし】Dafeel安眠枕は、通常の高反発枕や低反発枕とは異なる、まったく新しい枕です。中央が低く両サイドが高いデザインで、人の頭の形や首のラインに対応しています。頭を乗せるときに頚部に反発感がなく、肩への負担も少なく、重力を感じないぐらいです。眠りにつく前も気持ちいい、眠りに悩んでいる方お勧めです。【重いですが、寝心地がいい】なぜDafeel安眠枕は普通の枕より重いのでしょうか。TPE素材の密度0.92~0.98は人体密度1.02と極めて近く、一体成形の技術も加わっているため、Dafeel安眠枕が4.1kgがあります。重量のある枕が勝手に動くことはなく、また肌に近い感触で、より早く眠りにつくことができます。【枕本体も丸洗い可能、安心】Dafeel安眠枕は1000+三角格子のデザインで、空気の自由な流通を促進すると同時に、水を通すのにも便利です。付属した白い枕カバーはポリエステル繊維の素材で手洗いも洗濯机でもokです。カバーは酸処理されているので、長時間使用しても色が変わらず繰り返し使用可能。衛生面安心、敏感肌の方にもお使えます。TJWA22500168004.1