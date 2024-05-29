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蝶プラ工業　すのこベッド　アイボリー
商品番号 J50615733302
商品名

蝶プラ工業　すのこベッド　アイボリー
ブランド名 チョウプラコウギョウ
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

構造...折り畳み型サイズ...シングル去年の10月末にamazonで購入した蝶プラ工業のすのこベッドです。上にマットレスを敷いてほぼ毎日使っていましたが目立った傷や汚れがなく使用感もほぼないです。
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