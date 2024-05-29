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商品詳細
構造...折り畳み型サイズ...シングル去年の10月末にamazonで購入した蝶プラ工業のすのこベッドです。上にマットレスを敷いてほぼ毎日使っていましたが目立った傷や汚れがなく使用感もほぼないです。
http://narcologia.ru/goods/voiceless454759.html
http://narcologia.ru/goods/freshman485856.html
http://narcologia.ru/goods/freezer204098.html
蝶プラ工業 すのこベッド アイボリー
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