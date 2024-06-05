ノリタケプリマチャイナ　ロイヤルオーチャードココット大　おまけ付き

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最終値下げしましたNoritakePrimachinaROYALORCHARD葡萄柄 ココット大1度だけサラダの盛り付けに使いました。直径約21cm高さ約10.5cm☆おまけ17㎝プレート1枚中古品です。カトラリーキズがあります。欠けやヒビはありません。おまけが不要な場合にはマイナス500円とさせていただきます。コメントにてお知らせください。スフレボウル#サラダボウル#noritake#ノリタケプリマチャイナロイヤルオーチャード#ココット#プレート#葡萄柄