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カリモク60 ロビーチェアー 3シーター　モケットグリーン　ソファ
商品番号 M24520935383
商品名

カリモク60 ロビーチェアー 3シーター　モケットグリーン　ソファ
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 29,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました！91,500円→80,000円カリモク60ロビーチェア　3シーターモケットグリーンサイズ(mm)W幅1740×D奥行き780×H高さ730/SHシート高さ390カリモク60の3人掛けのロビーチェアです。色褪せは多少ありますが状態は良いと思います。・右サイドに薄く色抜けがあります（写真５枚目）・左サイドに物をつけた跡がありますが、スチームなどで取れるかと思います（写真６枚目）・クッション下に茶黒の跡がありますがパッチだと思います（写真７枚目）ペットは飼っていません。定価：税込¥165,000テイスト...ナチュラル、ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリー主な張り地...布・ファブリック
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