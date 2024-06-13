エレガント二人掛けソファ

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商品詳細
使用期一年目立った傷や汚れ等なくまだまだきれいな状態です!テイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風,アンティーク・クラシック,インダストリアル,エレガント,シンプル・ベーシックカラー...ベージュサイズ...2～2.5人掛け（100～170cm）
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