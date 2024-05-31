新品 本土送料無料 【Estela】リクライニングソファベッド ブラウン ...

■商品について落ち着いた雰囲気で快適にくつろげる『Estela』リクライニングソファベッド【組立品】【梱包サイズ1】100cm×90cm×26cm【梱包サイズ2】100cm×90cm×26cm【梱包重量】約25kg×2【商品重量】約21.5kg×2【耐荷重】約100kg※組み立て時間:2人以上で約10分※付属工具で組み立て願います。※こちらの商品は天然木を使用している為、木目や色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。■サイズ・規格【ベッド時】幅178cm×奥行98cm×高さ36cm【ソファ時】幅178cm×奥行87.5cm×高さ77cm(座面高36cm)張地:ポリエステル中材:ウレタン、Sバネ【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※北海道・沖縄県・離島への発送は行なっておりませんのでご購入の際にはくれぐれもご注意下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。



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