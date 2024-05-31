杉　丸太　椅子　スツール　403

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商品詳細
静岡県静岡市の山奥で2023年6月に伐採された丸太（杉）になります。杉はひのきとはまた違った甘い木の香りがします。大人が使うのにちょうど良いサイズです。【サイズ】 幅約30㎝×奥行き29㎝×高さ42㎝【重さ】 12.1kg※ハンドメイド仕上げのため、色味、質感などに個体差がございます。予めご了承ください。※天然木を使用しているため、乾燥の進行により割れ目が出ますのでご了承下さい。ご希望のサイズありましたら、コメントいただければ対応させてもらいます。
http://narcologia.ru/goods/encourage80372.html
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