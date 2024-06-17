フリッツハンセン　グランプリチェア　ヴィンテージ

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商品詳細
10年位前に北欧ショップで購入して観賞用としていました。ヴィンテージ商品としては状態は良い方かと思います。ヒビ等がありますのでお写真で確認して下さい。ちゃんと座っても大丈夫です。飾っておくだけで存在感があります。デンマークの巨匠アルネ・ヤコブセンによりデザインされたこのチェアは、同年のミラノ・トリエンナーレでグランプリを獲得、以来グランプリチェアと呼ばれています。こちらのウッドLEGタイプは現存数も減っていて希少価値が高くなっています。また、脚部は積層材で変形六角形に仕上げられている、とても手の込んだデザインです。サイズ幅50×奥行51×高さ80.5×座面高さ46cm
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate173948.html
http://narcologia.ru/goods/ordering65379.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle349166.html
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