フリッツハンセン　グランプリチェア　ヴィンテージ

10年位前に北欧ショップで購入して観賞用としていました。ヴィンテージ商品としては状態は良い方かと思います。ヒビ等がありますのでお写真で確認して下さい。ちゃんと座っても大丈夫です。飾っておくだけで存在感があります。デンマークの巨匠アルネ・ヤコブセンによりデザインされたこのチェアは、同年のミラノ・トリエンナーレでグランプリを獲得、以来グランプリチェアと呼ばれています。こちらのウッドLEGタイプは現存数も減っていて希少価値が高くなっています。また、脚部は積層材で変形六角形に仕上げられている、とても手の込んだデザインです。サイズ幅50×奥行51×高さ80.5×座面高さ46cm



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