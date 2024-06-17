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無印良品　リビングでもダイニングでも　ベンチ　替えカバー
商品番号 X34531890457
商品名

無印良品　リビングでもダイニングでも　ベンチ　替えカバー
ブランド名 無印良品
特別価格 税込 5,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。⚫︎商品名：ベンチ(完成品)⚫︎内容：リビングでもダイニングでもシリーズ⚫︎材質：オーク材⚫︎購入先：無印良品替えカバーつきです。状態も良くきれいな品です。◾️ベンチ幅１１３×奥行４６×高さ４０．５ｃｍ定価：24,900円#無印良品#muji#北欧スタイル#北欧デザイン#ミッドセンチュリー#ナチュラル#オーク材#リビングでもダイニングでもシリーズ#ベンチ#スツールＳＯＵ
http://narcologia.ru/goods/approximate142320.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit886386.html
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