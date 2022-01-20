訳ありKandyaカール・ヤコブス Carl Jacobs Jason チェア ...

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デンマークの建築家、カール・ヤコブスによるデザイン、イギリスの家具会社KANDYAより発売されたジェイソンチェアです。◎デザイナー◎CarlJacobsカール・ヤコブス◎アイテム◎KandyaJasonchair◎生産年代◎1950年代のヴィンテージオリジナル◎サイズ◎W52×D43×H72×SH43（cm)素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。◎商品状態◎購入時から自宅で飾っていただけで実生活での使用はありません。製造から年月が経っていますので木製製品特有の擦れキズや汚れがあります。こう言う部分も長い年月をかけた証拠の一つで良い雰囲気が出ています。また座面に関してはブラックカラーでオリジナルとなります。前所有者が再塗装をしています。全体的に塗装の波打がかなりあります。座面と脚を止めるネジは新しい物に変わっております。画像にあるように脚の1本がパテ補強されています。恐らくクラックを補強する為のパテですがどの程度のクラックかは分かりかねます。何度も座って確認はしておりますが強度は分かりかねます。万が一強度不足でも返金などは出来かねます。コレクターズアイテムですのでどちらかと言えば観賞用になります。ヴィンテージ品なので極力商品の状態を見て頂けるように画像を載せてます。画像を確認下さい。charlotteperriandpierrejeanneretjeanprouvegeorgenakashimaeamesイームズシャルロット・ペリアンレザルクチェアLesArcsChairル・コルビュジエピエール・ジャンヌレプルーヴェヴィンテージチェアmogensenhanswegnerpierrechapomidcenturyイサムノグチIsamuNoguchi木製椅子天童木工秋田木工ミッドセンチュリー