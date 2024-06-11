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- 【美品】花瓶 ボヘミア クリスタル ガラス 金彩 置物 インテリア 工芸品 G7
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商品詳細
美しいボヘミア金彩のクリスタル花瓶です。エナメル彩やダイヤモンドカットなど、独自の技法と洗練された装飾様式ラスター(ルビー)と呼ばれるデザインです。鮮やかな赤に施したハンドカットの紋様、上下部のゴールドラインが美しく、調和した逸品です。#gesundの花瓶花器一輪挿しフラワーベース商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら割れやかけは見当たらないですが、自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。チェコ ビンテージ 花壺 花入 花器 BOHEMIA ボヘミア クリスタルガラス ハンドカット ハンドメイド フラワーベース アンティーク 北欧 お洒落 海岸風 一輪挿し モダニズム 柳宗理 アデリア アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 3420H06203A3044
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