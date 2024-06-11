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【美品】花瓶　ボヘミア　クリスタル　ガラス　金彩　置物　インテリア　工芸品　G7
商品番号 A69747084597
商品名

【美品】花瓶　ボヘミア　クリスタル　ガラス　金彩　置物　インテリア　工芸品　G7
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美しいボヘミア金彩のクリスタル花瓶です。エナメル彩やダイヤモンドカットなど、独自の技法と洗練された装飾様式ラスター(ルビー)と呼ばれるデザインです。鮮やかな赤に施したハンドカットの紋様、上下部のゴールドラインが美しく、調和した逸品です。#gesundの花瓶花器一輪挿しフラワーベース商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら割れやかけは見当たらないですが、自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。チェコ　ビンテージ　花壺　花入　花器　BOHEMIA　ボヘミア　クリスタルガラス　ハンドカット　ハンドメイド　フラワーベース　アンティーク　北欧　お洒落　海岸風　一輪挿し　モダニズム　柳宗理　アデリア　アート　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　暮らしの道具　MoMA　3420H06203A3044
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