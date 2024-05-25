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ポケカ TAIKI-BANSEIセット
商品番号 D88830665578
商品名

ポケカ TAIKI-BANSEIセット
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 3,344 円
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商品詳細

フリップデッキケースの裏面に少し汚れがあります。(写真2枚目)スリーブの方は未開封品です。ポケセン限定ポケモンセンター限定
http://narcologia.ru/goods/mythic446035.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation329221.html
http://narcologia.ru/goods/displease453731.html

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