虹入りシトリン　天然石　タワー　天然石　パワーストーン

天然 シトリンのタワー透明感が高く虹もあります♪サイズ約5.4×3×2.5重さ58g自然光で撮影しておりますが、光の当たり具合などで写真と実物では色や風合いが若干異なる場合がございますのでご了承ください。天然石の性質上、色味や形の不揃い、内包物、クラック、ヒビ、かけ、汚れ、インクルージョン、石目などある場合がございますが天然石の魅力ですのでご理解の上、ご購入ください。#シトリン#天然石#パワーストーン#虹入り#水晶#浄化#ヒーリング#癒し#金運#幸運を呼ぶ石



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