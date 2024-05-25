川元利浩 Artworks The Illusives Ⅰ\u0026Ⅱ アマゾンセット

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【内容紹介】本書は2分冊の上下巻構成により、OVA全盛期を築いた究極のアニメーター川元利浩氏の20年を振り返る画集です。集められる限りの版権イラストを集め、ラフ原画なども精選して掲載。なつかしのあの作品・この作品が一気に楽しめ、そのクオリティに目を瞠ること間違いなし！また本書は、Web書店アマゾン限定で制作された上下巻セットで、2冊組の価格で美装箱封入の特典付き！川元氏の版権デビュー作である『ヴイナス戦記』にはじまり、『機動警察パトレイバー』、『機動戦士ガンダム0083STARDUSTMEMORY』、Familysoftの一連のガンダムシリーズゲーム、『オーガス02』、松本零士氏の『THECOCKPIT音速雷撃隊』、江川達也氏の『GOLDENBOY』、『機動戦士ガンダム第08MS小隊』、士郎正宗氏の『攻殻機動隊』（PSゲーム）、松本零士氏の『宇宙戦艦ヤマト』、いわずもがなの『カウボーイビバップ』、『WOLF'SRAIN』など、原作モノとオリジナルのバラエティに富んだ作品群を収録。『宇宙戦艦ヤマト』や初代『機動戦士ガンダム』などにインスパイアされて成長してきた世代には、たまらないセットです。一人の人間の手によって生み出されたことが奇跡に感じられる、原作昇華の職人アニメーターの技が楽しめます。【Amazonの特製I\u0026II巻封入特典BOXセット】・ToshihiroKawamotoArtworksTheIllusivesI1985-1995・ToshihiroKawamotoArtworksTheIllusivesII1996-2005・特典BOX■10年ほど暗所で保管していた物となりますが、状態は写真で判断していただきますよう、宜しくお願いいたします。■キャンセルは不可となります。■お値下げは不可となります。