アンティーク ヴィンテージ CAPTAIN GALLEY 2個セット

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＊お値下げはまとめて購入して頂ける場合のみ可能です。■商品名■アンティークヴィンテージ船壁掛け木製プレートネームプレートCAPTAINGALLEY2個セット(アメリカのアンティークショップにて直接購入致しコレクションしておりました)■色■ブラウン ゴールド■本体サイズ■縦5.5cm横20cm高さ1cm●状態、仕様古いお品なので長期保管に伴う小傷がございます。中古品となりますのでご理解頂いた上でのお取引きをお願い致します。◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣他にも多数ヨーロッパ、アメリカ等のアンティーク家具や雑貨、小物類を出品しておりますので是非ご覧下さい。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢※8月末までの限定出品となりますのでこの機会にご利用下さい！\u2028アンティーク\u2028ヴィンテージ\u2028ミッドセンチュリー\u2028アメリカ家具\u2028イタリア家具\u2028イギリス家具フランス家具北欧家具