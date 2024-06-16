輸入雑貨　ガラス　果物盛り合わせ皿　お菓子皿　フルーツプレート　お菓子鉢

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❋−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−❋❀洗練された手作業で彫刻(カッティング)され、重厚感ある美しいデザインのガラスコンポート。❀七色に輝く繊細で美しい色使いがテーブルの格を上げ、魅了されるワンランク上のおもてなしを実現致します。❀果物やスイーツやお菓子、ケーキを飾りつけ、パーティーやお誕生日会に使うのはもちろん、アクセサリーなどの装飾品をディスプレイしたり、フラワーベースとしてお使いいただくのも素敵です。❀オブジェとしてもお洒落な大人インテリアにピッタリのアイテムです。❋−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−❋【仕様】サイズ(約)直径×29cm 高さ×21cm素材クリスタルガラス❋−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−❋❀お値下げ交渉OK❀❀全国送料無料です❀❀匿名配送致します❀❋−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−❋❀こちらもご覧ください❀#海外輸入商品一覧❋−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−❋★注意事項★✩できるだけ画像と実物に色合いの相違がないように心がけてますが、光の具合などで多少の違いがあることはご了承ください。❋−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−❋沢山の商品の中からご覧くださりありがとうございます。至らない点もあるかもしれませんが、どうぞ宜しくお願い致します(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)❋−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−❋