unico オットマン yaoシリーズ

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※お値下げいたしました。unicoyaoカバーリングソファオットマン(BE)2019年3月にトリプルソファとセットで約9,5000円ほどで購入ソファに座ることがあまりなかったのもあり、オットマンもほとんど使用していません。発送費もかかるので大幅なお値下げはお控えくださいますよう、よろしくお願い致します。カラー···ベージュサイズ···1人掛け主な張り地···布・ファブリック