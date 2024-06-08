【新品】三人掛けソファー　クッションつき

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【埼玉にて直接引き取り限定】※処分予定の為、それまでの限定価格出品になります。気になって頂けた方はお早めに！新品未使用の3人掛けソファーになります。ソファーを置きたく購入したのですが部屋のサイズ感にあわなかった為、泣く泣く出品させて頂きます。サイズが約170×66×64になります。クッションのサイズが約40×40になります。素材に関してだけ詳しくわからないので素材感がわかるよう画像にアップさせて頂いてますのでそちらでご確認お願いいたしますm(__)m【すでにぎりぎりまでお値下げさせて頂いているのでこれ以上のお値下げは不可となります】#引っ越し準備#新生活#シンプル#お洒落#モダン#北欧系#同棲#新婚#一人暮らし#独り暮らし#脚つきソファー#アンティーク風ソファー#無印#IKEA#ニトリ#カリモク#MUJI#ニコアンド#unico#ウニコ