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★アメリカン ヴィンテージ ソファ★②
商品番号 J49816012010
商品名

★アメリカン ヴィンテージ ソファ★②
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪アメリカンヴィンテージソファですレトロな雰囲気で置くだけでお部屋のセンスアップになります。この機会にいかがですか♪サイズ幅：約60cm奥行き：約70cm高さ：約70cm座面の高さ：約31cmカラー...ブラック※沖縄・離島のご注文はお受けできません。自宅保管にご理解いただける方お願いしますT-20
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