ガーデンファニチャー　ファニチャー　ガーデンチェア　4点セット　ブラック×グレー

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商品詳細
※お客様のお送りする商品は新品、未使用、未開封品になります。■材質樹脂、ポリエステル、ポリプロピレン■耐荷重テーブル：約100kgソファ：約150kg■サイズ詳細は写真5枚目参照■梱包サイズ114.5×70×65cm（約37kg）■カラークッション:グレー椅子:ブラック※クッションタイプベージュをご希望の方はご購入前にコメント欄にてお申し付けください。※大型商品の為、離島へのお届けは出来ません。※配送は佐川急便を予定しております。
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