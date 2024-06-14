LEDキャンドル　hononari インテリア　ウェルカムスペース　照明

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両親が2023年2月に購入ししばらく飾り、その後はケースに保管していました。キャンドルの電池入れたまま送ります。最初の状態がわかりませんが綺麗かと思います。中古品のご理解頂ける方、よろしくお願い致します。キャンドルの火がゆらゆら揺れてクリスマスの季節にもいい雰囲気です。この箱に簡易包装で発送します。【商品仕様】サイズ：L（直径8cm×高さ15cm） M（直径8cm×高さ12.5cm） S（直径8cm×高さ10cm）個数：3個（L.M.Sが1個ずつ）点灯モード：揺らぎ・一定キャンドル用電池：単3電池（各2本・別売り）リモコン用電池：ボタン電池1個（付属）タイマーモード機能：2時間／4時間／6時間／8時間の自動消灯設定が可能。タイマー使用時の自動消灯後、点灯設定の24時間後に自動点灯。種類···キャンドル