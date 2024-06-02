特別お値下げ❗️古久屋窯 洋画家 陶芸家 川合修二作 菓子皿 小皿５枚組

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特別お値下げ❗️古久屋窯 陶芸家 洋画家 川合修二作 アザミ柄 小皿４枚-



作家物 陶芸家 古久屋窯 三島手茶碗 銘あけぼの 父川合玉堂 川合修二



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No.930古久屋窯洋画家陶芸家川合修二作小皿菓子皿５枚組※発送は月曜日中心で、ゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便です‼️※多数購入希望の方は購入前にコメントいただければ、同梱包いたします❕即決購入の方、歓迎‼️こちらは日本画家川合玉堂の御子息川合修二作小皿５枚組です。亡くなった父が昔、友人と共に川合先生のところに通っていたときのお品です。川合先生のお品はどれも普通に茶棚に重なっていましたので、箱はありません。父が亡くなり、数点手元に残して整理することにしました。湿気のない所で綺麗な状態で保管できていますので、匂いや汚れはありません。お家時間が多くなった今、美味しい和菓子で一服いかがでしょうか。サイズ高さ1cm約10.5cm×10.5cm我が家では動物は飼っておりませんし、強い香水をもつけておりませんが、あくまでも個人宅保管をご理解いただきますよう、お願いいたします。