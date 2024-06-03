【美品】木彫り　人形　彫像　黒檀　置物　インテリア　年代物　工芸品　美術品　H3

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アンティークのアフリカの黒檀彫刻のオブジェです。重さ約1.1kgです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの人形商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら #gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。アフリカ アンティーク ビンテージ 木彫り 人形 彫像 彫刻 黒檀 木製 オブジェ 置物 工芸品 一刀彫 インテリア 北欧 モダニズム 柳宗理 フィギュア 西洋彫刻 美術品 ヨーロッパ 海岸風 モダン お洒落 アデリア ローズボール アート 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 0519H05203A2521