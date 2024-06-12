天然石ボールとメノウ板のセット

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商品詳細
天然石ボールとメノウ板のセットボールは直径約7.5cm687g石の種類は良く分かりません、写真にて模様と重さをご確認ください。メノウ板は約11x9x0.6cm台座は約直径5.5cm、高さ2.5cm、少し傷あります。自宅保管な為、多少傷や汚れがあります、ご了承ください。神経質な方はご遠慮ください。
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