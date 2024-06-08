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入手困難☆陶器製☆ルリセンチコガネ　特大　オブジェ　コガネムシ
商品番号 V92306378102
商品名

入手困難☆陶器製☆ルリセンチコガネ　特大　オブジェ　コガネムシ
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 11,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ不可となります。コガネムシ科のルリセンチコガネのオブジェです。作家さんの作品で大きさはかなり大きめでインパクトと存在感はかなり強いです。ルリセンチコガネのルリ色を感じさせるナマコ釉の色合いや丸いぽてっとしたシルエットが可愛いです。お腹側は空洞なので壁に掛けてもいいかと思います。陶器ですので庭に飾ったり玄関に置いたり、、水槽に入れても面白いです。縦24横24高さ10センチほど状態は良く、目立つ傷などございません。内側に焼成時に出来たヒビがございますが表にはあまり目立たず、割れることも無いかと思います。写真参照。あくまで手作り品、一点ものですので神経質な方はご遠慮ください。これだけの大きさですので注文で作るとかなりの金額となりますのでお好きな方はこの機会に如何でしょうか。陶器　コガネムシ　昆虫　ルリセンチコガネ　オブジェ　植木鉢　フランス　ヴィンテージアート　beamsファッション　インテリア
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入手困難☆陶器製☆ルリセンチコガネ 特大 オブジェ コガネムシ - 置物
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