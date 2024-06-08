

入手困難☆陶器製☆ルリセンチコガネ 特大 オブジェ コガネムシ - 置物



入手困難☆陶器製☆ルリセンチコガネ 特大 オブジェ コガネムシ - 置物



入手困難☆陶器製☆ルリセンチコガネ 特大 オブジェ コガネムシ - 置物



入手困難☆陶器製☆ルリセンチコガネ 特大 オブジェ コガネムシ - 置物



入手困難☆陶器製☆ルリセンチコガネ 特大 オブジェ コガネムシ - 置物



入手困難☆陶器製☆ルリセンチコガネ 特大 オブジェ コガネムシ - 置物



入手困難☆陶器製☆ルリセンチコガネ 特大 オブジェ コガネムシ - 置物



入手困難☆陶器製☆ルリセンチコガネ 特大 オブジェ コガネムシ - 置物



入手困難☆陶器製☆ルリセンチコガネ 特大 オブジェ コガネムシ - 置物



お試し価格！】 新品 兜飾 特撰 兜ケース飾り 山科骏飒監修 五月人形 ...



特別価格 クロミちゃん 限定フィリコ 置物 - www.goppca.com



相馬の古内裏 歌川国芳 手ぬぐい 浮世絵 その2 横柄 手拭い 贈り物 ...



真夏のルリセンチコガネ in 奈良公園 : むしむしブログ



注目の福袋！ 美品 お眠りパンダ 置物 - www.goppca.com



マイセン 陶板 アラビアンナイト 置物 特販割40 ...

お値下げ不可となります。コガネムシ科のルリセンチコガネのオブジェです。作家さんの作品で大きさはかなり大きめでインパクトと存在感はかなり強いです。ルリセンチコガネのルリ色を感じさせるナマコ釉の色合いや丸いぽてっとしたシルエットが可愛いです。お腹側は空洞なので壁に掛けてもいいかと思います。陶器ですので庭に飾ったり玄関に置いたり、、水槽に入れても面白いです。縦24横24高さ10センチほど状態は良く、目立つ傷などございません。内側に焼成時に出来たヒビがございますが表にはあまり目立たず、割れることも無いかと思います。写真参照。あくまで手作り品、一点ものですので神経質な方はご遠慮ください。これだけの大きさですので注文で作るとかなりの金額となりますのでお好きな方はこの機会に如何でしょうか。陶器 コガネムシ 昆虫 ルリセンチコガネ オブジェ 植木鉢 フランス ヴィンテージアート beamsファッション インテリア