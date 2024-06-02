蓋付き 金彩柄 丸小鉢 6客セット

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蓋付き金彩柄丸小鉢6客セット小鉢蓋付きサイズ(約)cm.重さ約300g受皿口径9.5cm高さ6cm蓋込高さ8.5cm蓋直径10cm窯印解読不可蓋は重ねて保管しておりましたので、裏側に擦れ傷少々ございます。長期保管使用未使用不明品です。御了承お願い致します。#未使用雑貨店キャメロン#日用雑貨店キャメロン#惣菜#平成#昭和#茶碗蒸し#陶器#台所#炊事#料理#食事#小鉢#食器#カップ#磁器#中鉢#深皿#お椀#テーブル#食卓#ダイニングお皿/お椀/デザート食器...小鉢,蒸し碗,煮物椀素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...角素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...丸