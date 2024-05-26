USA製! 90’s \

90'sスケートブランド\"ELEMENT\"が生み出した知る人ぞ知る名グラフィック\"LISTENTOBOBMARLEY\"の希少なUSA製Tシャツを出品致します☆\"答えはボブマーリーの歌の中に\"・・・とメッセージが込められたこのTシャツ。ビビビッときた人は多いのではないでしょうか。当時STUSSYの創設者ショーン・ステューシー氏、シンガーソングライターのドノヴァン氏、ムラジュン氏などが着用し、財団との販売中止となり話題をかっさらった激レアなもの。そんな事も語らずとも滲み出る、フェードしたボディー、サイドに入る色抜け、シンプルですが心に刺さるメッセージなどオーラを纏ったTシャツ♩USA製というのもサイコー。少しタイト目で着用しカセットでBOBMARLEYを聴いたり、着丈の短い507XXのインナーとして愛用しておりました。大変気に入っているのですが、当方には少しタイトということもあり、お好きな方がいればお求めやすい価格（この価格で買えるのもなかなかないかと）にてお譲り致しますので、是非検討よろしくお願い致します。サイズ：M実寸：肩幅 約49cm身幅 約53cm着丈 約65cm（背面襟下中央〜裾）＊素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。状態：出品前にクリーニング済着用感や全体的な色褪せ、右肩襟横あたりに小穴、左側側面に色抜け（画像掲載済）はございますが、古着ならではの風格があり、まだまだ着て頂けるレベルかと思います。サイズ感や状態に関して、個人の主観で判断しており、感じ方には個人差がございます。実寸値を参考にして頂くとともに、あくまで中古品として出品しておりますのでご理解頂けたら幸いです。状態重視の方や神経質な方はお控え下さい。#ELEMENT#90s#USA製#VINTAGE



90s element LISTEN TO BOB MARLEY Tシャツ | labiela.com



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