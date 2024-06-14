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商品詳細
カラー···ブルー財布形···長財布素材 クロコダイル購入価格は45万円ぐらいでした9年前にボッテガ 神戸正規店にて購入 箱はありません使用感 擦れはありますが破れなし小銭は別に入れていましたので財布内部はほぼ新品ですクロコダイルは丈夫なのでまだまだ使えます捨てるにはもったいないので使っていただける方に
http://narcologia.ru/goods/moped100868.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture47041.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis214044.html
BOTTEGA VENETA クロコダイル 長財布
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