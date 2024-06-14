BOTTEGA VENETA クロコダイル　長財布

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カラー···ブルー財布形···長財布素材 クロコダイル購入価格は45万円ぐらいでした9年前にボッテガ 神戸正規店にて購入 箱はありません使用感 擦れはありますが破れなし小銭は別に入れていましたので財布内部はほぼ新品ですクロコダイルは丈夫なのでまだまだ使えます捨てるにはもったいないので使っていただける方に