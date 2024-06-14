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BOTTEGA VENETA クロコダイル　長財布
商品番号 Q75148317359
商品名

BOTTEGA VENETA クロコダイル　長財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー財布形···長財布素材　クロコダイル購入価格は45万円ぐらいでした9年前にボッテガ　神戸正規店にて購入　箱はありません使用感　擦れはありますが破れなし小銭は別に入れていましたので財布内部はほぼ新品ですクロコダイルは丈夫なのでまだまだ使えます捨てるにはもったいないので使っていただける方に
http://narcologia.ru/goods/moped100868.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture47041.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis214044.html ボッテガヴェネタ 長財布 クロコ | ncrouchphotography.com
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