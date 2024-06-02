HAZE Tシャツ 00s 90s Y2K ERICHAZE NIKEDUNK

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全体的に着用感ありますが美品。中古品になりますので状態に神経質なかたはご検討お控えください。グラフィティー界のレジェンドエリックヘイズのオリジナルブランドTシャツ。今ではなかなか見つからない状態良い一枚です。メイドインUSA製。サイズ￼￼￼…XL寸法…(約)着丈×身幅×肩幅×袖丈＝74×60×58.5×21.5cmカラー···オレンジ袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬