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HAZE Tシャツ 00s 90s Y2K ERICHAZE NIKEDUNK
商品番号 R91272163669
商品名

HAZE Tシャツ 00s 90s Y2K ERICHAZE NIKEDUNK
ブランド名 ヘイズ
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全体的に着用感ありますが美品。中古品になりますので状態に神経質なかたはご検討お控えください。グラフィティー界のレジェンドエリックヘイズのオリジナルブランドTシャツ。今ではなかなか見つからない状態良い一枚です。メイドインUSA製。サイズ￼￼￼…XL寸法…(約)着丈×身幅×肩幅×袖丈＝74×60×58.5×21.5cmカラー···オレンジ袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/procurement950233.html
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