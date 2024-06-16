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【※値下げ※新品 未使用】グッチ GGロゴ ストール
商品番号 Y66659016071
商品名

【※値下げ※新品 未使用】グッチ GGロゴ ストール
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 8,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GUCCIGGロゴストールです。ユニセックスシルク混のウール地です。肌触りがとってもよく薄くて暖かいです。オールシーズン使用できる薄手で軽いストールです。サイズ：全長約180(フリンジ含)x幅約45cm素　材：ウール70%シルク30%新品未使用ですが、写真を撮る為袋を開けました。最後の写真は着用時のイメージで載せました。参考になれば幸いです。喫煙者いません。ペット飼っていません。
http://narcologia.ru/goods/assessor649303.html
http://narcologia.ru/goods/response838442.html
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