【※値下げ※新品 未使用】グッチ GGロゴ ストール

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商品詳細
GUCCIGGロゴストールです。ユニセックスシルク混のウール地です。肌触りがとってもよく薄くて暖かいです。オールシーズン使用できる薄手で軽いストールです。サイズ：全長約180(フリンジ含)x幅約45cm素 材：ウール70%シルク30%新品未使用ですが、写真を撮る為袋を開けました。最後の写真は着用時のイメージで載せました。参考になれば幸いです。喫煙者いません。ペット飼っていません。
http://narcologia.ru/goods/assessor649303.html
http://narcologia.ru/goods/response838442.html
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