KITH THE SIMPSONS　NEWERA　コラボ　キャップ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。KITHTHESIMPSONS NEWERA コラボ キャップ※ユーズドです。比較的キレイだと思いますが、一応、ユーズドになりますので、汚れや、キズ、アタリ等あるかもしれません。写真にてご確認下さい。ユーズドになりますので、写真以外にも色褪せ、スレ、キズ、汚れ等がある場合があります。神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。よろしくお願い致します。#キス#シンプソンズ#ニューエラ
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