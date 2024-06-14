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商品詳細
アイテムPRADAプラダ短財布サフィアーノウォレット二つ折り 財布レザー革 ゴールド金具SAFFIANOサフィアーノ 三角プレート メンズレディースユニセックス 男女兼用ブラウン 茶色 赤茶色●サイズ表記(約)縦 9cm横 12cmマチ2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。●素材レザーサフィアーノ●状態目立つ傷汚れなくまだまだお使いいただけます。※写真でご確認お願いします。●付属品本体カード箱●カラーブラウン茶色赤茶色
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