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SANSAMP BASS DRIVER DI V2 サンズアンプ
商品番号 C19191884033
商品名

SANSAMP BASS DRIVER DI V2 サンズアンプ
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SANSAMPBASSDRIVERDIV2TECH21#TECH21#SANSAMPBASSDRIVERDIV2TECH21SANSAMP(サンズアンプ)ベース用マルチエフェクターBASSFLYRIGV21年ほど前にサウンドハウスで購入しました。使用頻度も少ないです。コロナ禍もあり自宅で月一使う程度で美品に近いとおもいます。一部スレ等があります写真の最後に記載していますのでご確認ください。箱や付属品はございません動作確認はしております。電池は付属しませんのでご了承ください。商品到着後すぐに評価できる方のみご購入ください。今週までに売れなければ近くのリサイクルショップに持って行きます他のアプリでも出品してますのでお早めに！種類···エフェクター・プロセッサー
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