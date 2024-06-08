SANSAMP BASS DRIVER DI V2 サンズアンプ

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SANSAMPBASSDRIVERDIV2TECH21#TECH21#SANSAMPBASSDRIVERDIV2TECH21SANSAMP(サンズアンプ)ベース用マルチエフェクターBASSFLYRIGV21年ほど前にサウンドハウスで購入しました。使用頻度も少ないです。コロナ禍もあり自宅で月一使う程度で美品に近いとおもいます。一部スレ等があります写真の最後に記載していますのでご確認ください。箱や付属品はございません動作確認はしております。電池は付属しませんのでご了承ください。商品到着後すぐに評価できる方のみご購入ください。今週までに売れなければ近くのリサイクルショップに持って行きます他のアプリでも出品してますのでお早めに！種類···エフェクター・プロセッサー