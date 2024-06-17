新品未使用　ultima TOKYO ウルティマ トーキョー　 二折財布ゼウス

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新品未使用 ultimaTOKYO ウルティマトーキョー 牛革イタリアンレザー二折財布ゼウス ネイビー✕ブラック状態：新品 未使用 箱はありません。 ※レザー素材特有の多少の小キ ズ・スレ・アタリ等がございま す。予めご了承下さい。サイズ： 約W115×H95×D25（mm） 重量約80グラム仕様： 札入れ×2 カードポケット×4 小銭入れ×1 ポケット（M）×2素材： 牛革（イタリアンレザー）日本製 カラー：ネイビー ブラックultimaTOKYO ウルティマトーキョー本革牛革イタリアンレザー二つ折り財布です。 バイカラーの色使いと、味わい深いレザーの表情が楽しめるシリーズ「ゼウス」の二つ折り財布。 シンプルな仕上がりの財布ですが、使用時やサイドから見えるカラー使いが遊び心を感じるアイテムです。 本体には味わい深い風合いを楽しめる、アンティーク調イタリアンレザーを贅沢に使用。 外側と内側で異なる2色の色使いが最大の特徴です。 また、さりげなくポイントになるトリコロールカラーの刺繍がシリーズ共通で施されています。 新品未使用ですが自宅保管のため神経質な方、完璧を求められる方はご購入をお控えくださご了承ください。よろしくお願いいたします。7800＃ultimaTOKYO＃ウルティマトーキョー＃二折財布＃父の日＃プレゼント#バレンタイン＃イタリアンレザー財布形...二つ折り素材...本革