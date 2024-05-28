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NIKE　ナイキ　JORDAN　ジョーダン　キャップ　帽子　メンズ　レディース
商品番号 D33019643484
商品名

NIKE　ナイキ　JORDAN　ジョーダン　キャップ　帽子　メンズ　レディース
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 6,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKE　ナイキPARIS　パリサンジェルマン　ネイマールキャップ　帽子ホワイト　白メンズ　レディースサイズ　フリー　調節可正規店で購入した100%正規品です。購入後、あまり使用なく保管でしたが、出品の際に久しぶりに見てみるとやはり白色なのでうっすら汚れのところもありますが目立つ汚れ等は見当たりません。あくまでもused、自宅保管にご理解くださいませ。ストレートキャップのように形が定まったものでもないので、ネコポスで発送予定です。お値下げなどの希望がございましたら、お気軽にご相談ください。もし、その際には　[値下げできますか？][いくらまで値下げできますか？]などではなく、ご希望額をそのままお知らせくださいませ。ただ、あまりにも大幅なお値下げは難しく思います。
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