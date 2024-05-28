NIKE ナイキ JORDAN ジョーダン キャップ 帽子 メンズ レディース ...

NIKE ナイキPARIS パリサンジェルマン ネイマールキャップ 帽子ホワイト 白メンズ レディースサイズ フリー 調節可正規店で購入した100%正規品です。購入後、あまり使用なく保管でしたが、出品の際に久しぶりに見てみるとやはり白色なのでうっすら汚れのところもありますが目立つ汚れ等は見当たりません。あくまでもused、自宅保管にご理解くださいませ。ストレートキャップのように形が定まったものでもないので、ネコポスで発送予定です。お値下げなどの希望がございましたら、お気軽にご相談ください。もし、その際には [値下げできますか？][いくらまで値下げできますか？]などではなく、ご希望額をそのままお知らせくださいませ。ただ、あまりにも大幅なお値下げは難しく思います。



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