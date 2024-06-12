POLO SPORTS / ダブルリング ベルト

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コットンキャンバスベルト

[アイテム]POLOSPORTSポロスポーツPOLORALPHLAURENポロラルフローレンベルトダブルリングリング[サイズ]全長約113cm幅約4cm[カラー]黒ブラック[素材][製造国][商品説明]ポロスポーツのベルトです。ダブルリングでベルトは柔らかい素材なので、スポーツにも適した商品です。シンプルなデザインで、ロゴが１箇所あるだけのものなります。90'sやストリート、Y2Kなどがお好きな方におすすめ致します。※下記のリンクから他の出品してる商品に飛べますので、参考までにどうぞ。#きんにくんメンズ[状態]目立った傷や汚れはありまん。何か気になることがございましたら、お気軽にご質問ください。※お互いのトラブル回避の為にご購入前に1度プロフィール欄を参照して頂ければと思います。