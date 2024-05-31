✴︎極美品✴︎ ポールスミス ラウンドファスナー 長財布 ブラック

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★PaulSmith財布メンズラウンドファスナー長財布ポールドローイング☆シンプルなデザインの中にも遊び心があり、男性の好きなブランドとしてよく名前が上がる「PaulSmith（ポール・スミス）」。ユニオンジャックやクラウンなどのモチーフを刻印した「ポールドローイング」の長財布です。手描き風のポップなタッチのエンボス加工がポイントです♪カラー・ブラック参考定価 36300円【状態】目立つキズ、汚れはありません。使用感は非常に少なくとても綺麗な状態です。付属品箱 ギャランティカード【サイズ】素人採寸です幅×高さ×奥行き 幅19.5cm×高さ9.8cm×奥行2.5cm【仕様】札入れ×2、小銭入れ×1、カード入れ×12、その他ポケット×2素材・牛革★発送の際は出来る限りのお掃除や簡易消毒などをしてから梱包致します。★即購入大歓迎です。丁寧な梱包と迅速な発送を心掛けます。#PAULSMITH#paulsmith#ポールスミス#ラウンドジップ#長財布柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革