美品コンバース CONVERSE オールスター クレイジードット OX

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美品コンバースCONVERSEオールスタークレイジードットOX（ブラック/ホワイト）サイズ26cm状態 数回使用のみの美品ですが古着にご理解のある方のみ購入よろしくお願いしますコンバースCONVERSEオールスタークレイジードットOX。オールスターのカラープリントモデル。クレイジーパターンのドット柄が特徴のオールスター。外腰、内腰、タン、それぞれ大きさの違うドットを配しているところが特徴。派手なデザインながらもすべて黒ベースで統一しており、幅広いスタイリングに合わせられる一足。よろしくお願いしますコンズ ct70よろしくお願いしますNikeDunkダンクJordanジョーダン AirForceエアフォース AIRMAXエアマックスMOREUPTEMPOモアテン SACAIサカイなどお好きな方にオススメですsupremesupremenorthfaceexamplegodblessyousapeuraskateabathingapehumanmadenikenikedunkairjordanairforceairmaxaadidasvansfearofgodessentialswtapskithneighborhoodhystericglamourwackomariawindandseagodselectionxxxtenderloinナイキ ジョーダン ダンクエアフォース