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美品コンバース CONVERSE オールスター クレイジードット OX
商品番号 I44091660913
商品名

美品コンバース CONVERSE オールスター クレイジードット OX
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,212 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品コンバースCONVERSEオールスタークレイジードットOX（ブラック/ホワイト）サイズ26cm状態　数回使用のみの美品ですが古着にご理解のある方のみ購入よろしくお願いしますコンバースCONVERSEオールスタークレイジードットOX。オールスターのカラープリントモデル。クレイジーパターンのドット柄が特徴のオールスター。外腰、内腰、タン、それぞれ大きさの違うドットを配しているところが特徴。派手なデザインながらもすべて黒ベースで統一しており、幅広いスタイリングに合わせられる一足。よろしくお願いしますコンズ　ct70よろしくお願いしますNikeDunkダンクJordanジョーダン　AirForceエアフォース　AIRMAXエアマックスMOREUPTEMPOモアテン　SACAIサカイなどお好きな方にオススメですsupremesupremenorthfaceexamplegodblessyousapeuraskateabathingapehumanmadenikenikedunkairjordanairforceairmaxaadidasvansfearofgodessentialswtapskithneighborhoodhystericglamourwackomariawindandseagodselectionxxxtenderloinナイキ　ジョーダン　ダンクエアフォース
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