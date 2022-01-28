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ラルフローレン 2つ折財布
商品番号 X47366699656
商品名

ラルフローレン 2つ折財布
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンの2つ折財布になります。小銭入れは付いていません。新品未使用の箱付きになりますのでプレゼントにもいいと思います。自宅保管が長かったため少し箱に傷みはありますが、変形などはしていません。※古物商免許が必要なブランドオークションから、真贋鑑定済みの商品を購入し、販売しております。
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