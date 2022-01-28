ラルフローレン 2つ折財布

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商品詳細
ラルフローレンの2つ折財布になります。小銭入れは付いていません。新品未使用の箱付きになりますのでプレゼントにもいいと思います。自宅保管が長かったため少し箱に傷みはありますが、変形などはしていません。※古物商免許が必要なブランドオークションから、真贋鑑定済みの商品を購入し、販売しております。
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