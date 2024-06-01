本革イーグルエンボスベルト

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30年ほど前に購入した本革の男性用ベルトです。ちょうど腰の後ろ真ん中にイーグルの模様の型押しとペイントが施してあります。30年程前の物になりますので、ペイント剥がれがあります。ベルトループにもイーグル模様の型押しとペイントが施されています。こちらも経年のペイント剥がれがあります。バックルはソリッドブラス（真鍮）製で着脱、交換可能です。バックルから剣先までの全長約96cmベルト巾約3.5cmベルト厚み約4mmバックルの美錠からピン穴まで約74、76、78、80、82cm重さ約130g素人採寸、計量につき誤差はご容赦下さい。旧い物になります。経年や使用によるキズ、スレ、剥がれ等ございますが、オイル等でケアして保管しておりましたので、まだまだ使えると思います。ご理解頂ける方に使って頂けると幸いです。完璧をお求めの方、細かい部分が気になる方はご遠慮下さい。