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コムデギャルソンオムプリュス　黒　Tシャツ
商品番号 X55357442998
商品名

コムデギャルソンオムプリュス　黒　Tシャツ
ブランド名 コムデギャルソンオムプリュス
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COMMEdesGARCONSHOMMEPLUSコムデギャルソンオムプリュスサイズ　M身幅　49cm肩幅　45cm着丈　69cm※素人採寸につき、多少の誤差はご理解ください数年前に青山店で購入。特に色あせ、汚れもなく良好です。画像をご覧頂き、中古品ということを理解、了承の上でご購入をお願いします。細かく気にされる方はお控え下さい。
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