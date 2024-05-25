コムデギャルソンオムプリュス　黒　Tシャツ

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COMMEdesGARCONSHOMMEPLUSコムデギャルソンオムプリュスサイズ M身幅 49cm肩幅 45cm着丈 69cm※素人採寸につき、多少の誤差はご理解ください数年前に青山店で購入。特に色あせ、汚れもなく良好です。画像をご覧頂き、中古品ということを理解、了承の上でご購入をお願いします。細かく気にされる方はお控え下さい。