VINTAGE ライオンキング ディズニー Tシャツ M 新品未使用

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ビンテージのディズニーのTシャツです。THELIONKINGのプリントが入っています。サイズはMです。着丈は約71センチで、身幅は約55センチです。デッドストックですが、保管時の細かい汚れあり。上①#古着好き複数購入で割引即購入ＯK