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VINTAGE ライオンキング ディズニー Tシャツ M 新品未使用
商品番号 W42610937334
商品名

VINTAGE ライオンキング ディズニー Tシャツ M 新品未使用
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージのディズニーのTシャツです。THELIONKINGのプリントが入っています。サイズはMです。着丈は約71センチで、身幅は約55センチです。デッドストックですが、保管時の細かい汚れあり。上①#古着好き複数購入で割引即購入ＯK
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