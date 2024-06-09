Paul Smith ブライトストライププラー　長財布　ブラック

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新品未使用です。(確認を除く)一ヶ月前程にゾゾタウンで購入した商品です。新品ではありますが、一度人の手に渡った商品ですので、考慮した上でのご購入をお願いいたします。購入時に外箱に白い汚れ(？)￼￼のような跡がありました。詳細は画像をご確認ください。値下げなどの質問はお気軽にお申し付けくださいよろしくお願いします。